Проблеми з літаком завадили прем’єру Іспанії прибути на саміт у Парижі

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг особисто взяти участь у саміті Коаліції охочих у Парижі через технічну несправність літака.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомив речник його офісу, Санчес був у повітрі, коли виникла проблема з літаком, через що борт повернувся до Мадрида. Участь у зустрічі глава уряду Іспанії бере дистанційно.

4 вересня у Парижі розпочалася зустріч Коаліції охочих, до якої приєдналися представники майже 40 країн. Серед учасників — президент України Володимир Зеленський.

Кореспондентка Суспільного з Брюсселя передає, що на зустрічі Коаліції охочих присутній також спецпредставник США Стів Віткофф перебуває в Парижі. Раніше про його приїзд до Парижа писало агентство Reuters.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня. Під час засідання також запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.