Спеціальний представник США Стів Віткофф перебуває в Парижі напередодні зустрічі Коаліції охочих. Поки невідомо, чи буде він присутній на ній

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела.

Співрозмовники не уточнили, чи буде він присутній на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня, але, ймовірно, проведе переговори з делегацією України.

Раніше того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на Москву напередодні візиту до європейських союзників, який, як він сподівається, призведе до розробки планів гарантій безпеки для Києва, навіть попри те, що Росія здійснила свою останню масовану повітряну атаку.

Нині відомо, що президент Володимир Зеленський перебуває із командою в Парижі. Під час пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном він розповів, що матиме з ним двосторонню зустріч, а також зустрінуться команди країн. Він не уточнив, хто саме.

Разом із Зеленським до Парижа прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі Коаліції охочих 4 вересня, але через відеозв'язок.

4 вересня у Парижі запланована зустріч Коаліції охочих в гібридному форматі. Головуватимуть Еммануель Макрон та Кір Стармер. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.