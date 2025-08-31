Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом

Очільник Кремля Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю, де пробуде чотири дні. Зокрема він візьме у засіданні саміту Шанхайської організації щодо співробітництва (ШОС) та зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Крім цього на запрошення Сі Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю перемоги Китаю над Японією у Другій світовій війні.

Як повідомляло російське "РБК. Новости", очікується, що у заходах ШОС візьмуть участь понад 20 іноземних лідерів, включаючи невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Саміт ШОС у Тяньцзіні розпочинається вже у неділю, 31 серпня, і триватиме до 1 вересня. Путін виступатиме на ньому і візьме участь у засіданні у форматі "ШОС плюс" (лідери країн-учасниць плюс керівники країн-спостерігачів та партнерів з діалогу).

Крім того, він проведе зустрічі з президентами Туреччини та Ірану Реджепом Тайіпом Ердоганом та Масудом Пезешкіаном, прем'єром Індії Нарендрою Моді. Раніше стало відомо, що Ердоган також відбув до Китаю для участі у саміті.

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. У 2017-му до ШОС приєдналися Індія й Пакистан, у 2023-му — Іран, а у 2024-му — Білорусь.

24-й саміт ШОС відбувся у липні 2024 року у столиці Казахстану — Астані. Путін, Сі, та Ердоган також брали у ньому участь.