Білорусь приєдналась до Шанхайської організації співробітництва

Білорусь сьогодні, 4 липня, офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Відповідне рішення ухвалили під час саміту організації в Астані (Казахстан).

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Рішення про повноправне членство Республіки Білорусь у Шанхайській організації співробітництва прийняте. Олександре Григоровичу, щиро вітаю вас. Упевнений, сьогоднішній день стане яскравою сторінкою в історії Білорусі", — сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, звертаючись до білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Він також висловив упевненість, що Білорусь зробить свій значний внесок у зміцнення безпеки на просторі ШОС.

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. У 2017-му до ШОС приєдналися Індія й Пакистан та у 2023 — Іран.

Саміт ШОС

3 липня очільник Кремля Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.