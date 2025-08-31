31 серпня — 1285-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Львові вдень 30 серпня вбили колишнього спікера Ради та чинного нардепа Андрія Парубія: у нього стріляли, він загинув на місці. Нападника шукають, слідство розглядає кілька версій, зокрема російський слід. Ким був Парубій — у нашому матеріалі.
- Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська на Харківщині. Раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто.
- Трамп заявив, що тристороння зустріч між ним, Зеленським та Путіним "станеться". Він також сказав, що американських військ в Україні "не буде".
- Уночі 30 серпня підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи в Росії, які беруть участь в забезпеченні збройних сил РФ.
- У ніч проти 30 серпня армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, понад 30 — дістали поранень. У місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області.