Перейти до основного змісту
У Львові вбили Андрія Парубія, Сили оборони звільнили село на Харківщині. 1285 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

У Львові вбили Андрія Парубія, Сили оборони звільнили село на Харківщині. 1285 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
обстріл Запоріжжя 30 серпня, новини війни
Чоловік дивиться на свій зруйнований будинок після російського обстрілу в Запоріжжя, 30 серпня 2025 року. Одна людина загинула, понад 30 — отримали поранення. AP/Kateryna Klochko

31 серпня — 1285-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок