У ніч на 31 серпня Росія запустила по Україні 142 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 126 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БПЛА типу "Shahed" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих БПЛА на 6 локаціях.