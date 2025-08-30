Дрони ЗСУ уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ у Росії — Генштаб

Уночі 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ЗСУ), у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили "НПЗ Краснодарський" та "Cизранський".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“НПЗ Краснодарський” (Краснодарский край, РФ) виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік — бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

За даними Генштабу на об'єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Крім того, українські дрони повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми перероблення до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про вибухи і пожежу у Сизрані. Губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев у ВК заявив про "спробу атаки на промислове підприємство у Сизрані". За його словами атаку відбили.

Телеграм-канал "Астра" з посиланням на регіональний оперштаб повідомив, що дрони атакували Краснодаврський НПЗ.

"Через падіння уламків безпілотників на території Краснодарського НПЗ пошкоджено одну з технологічних установок, сталася пожежа на площі близько 300 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Співробітників заводу евакуювали", — йдетья у повідомленні.

24 серпня дрони ЗСУ уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.