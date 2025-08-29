30 серпня — 1284-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- В ніч проти 30 серпня армія РФ завдала щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 22 — дістали поранень, серед них — двоє дітей. У місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки. У деяких районах відсутнє електропостачання.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань Близького Сходу та переговорником з Росією Стівом Віткоффом у Нью-Йорку. Вони обговорили ініціативу президента США Трампа щодо зустрічі між президентом Зеленським та очільником Росії Путіним.
- Атакою на Київ 28 серпня росіяни забрали 25 життів, серед яких 4 дитини, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
- Президент Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Перший стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.
- В Україні 29 серпня вшановують День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Це особлива дата, коли суспільство вшановує тих, хто віддав життя за незалежність, державність і свободу країни.
Через атаку РФ на Київщину затримується низка потягів
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", — зазначили в УЗ.
Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:
- №74 Перемишль — Харків;
- №24 Хелм — Київ;
- №144 Рахів — Суми;
- №2 Івано-Франківськ — Харків;
- №21 Харків — Львів;
- №106 Одеса — Київ.
Залізничники вже почали відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Стежити за затримками рейсів можна за посиланням.
До 22 зросла кількість поранених через удар по Запоріжжю
Про це повідомив керівник ОВА Федоров. Відомо про одну загиблу людину
Армія РФ масовано атакувала Запоріжжя: виникли пожежі, є загиблий та поранені
В ніч проти 30 серпня армія РФ завдала масованої атаки по Запоріжжю — щонайменше 13 ударів. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 16 — дістали поранень, серед них — двоє дітей.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров:
"Вісім людей госпіталізовані — серед них двоє дітей — десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", — зазначив він.
У місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки. У деяких районах відсутнє електропостачання.
В Івано-Франківську було чутно вибухи. Що відомо
Вночі 30 серпня армія РФ атакувала Прикарпаття. В Івано-Франківську було чутно вибухи. В місті працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.