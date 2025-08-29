Через атаку РФ на Київщину затримується низка потягів

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", — зазначили в УЗ.

Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:

№74 Перемишль — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№144 Рахів — Суми;

№2 Івано-Франківськ — Харків;

№21 Харків — Львів;

№106 Одеса — Київ.

Залізничники вже почали відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Стежити за затримками рейсів можна за посиланням.