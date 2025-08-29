Рубіо: USAID офіційно перебуває в режимі закриття

Державний секретар США Марко Рубіо у п’ятницю, 29 серпня, повідомив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно перебуває в режимі закриття.

Про це Рубіо написав у соцмережі Х.

"З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А з перенесенням невеликої групи основних програм до Державного департаменту USAID офіційно перейшла в режим закриття", — написав Рубіо.

Він додав, що директор Управління з питань управління та бюджету Рас Воут тепер керує закриттям агентства, яке, за словами Рубіо, “давно зійшло з рейок”.

Рубіо розповів, що колись він пожартував з Трампом, що має чотири роботи.

“Він сказав мені віддати одну з них моєму другові Расу Воуту. Так я і зробив”, — написав держсекретар.

Що відомо про закриття USAID

24 лютого 2025 року адміністрація Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнуться тисяч співробітників.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Державний департамент США офіційно закриває 83% програм USAID після шеститижневого аудиту. 20 березня у Трампа підготували план масштабного реформування програми міжнародної допомоги США, зосередивши фінансування на пріоритетах, що відповідають геополітичним інтересам країни.

7 квітня Організація Об'єднаних Націй попередила, що скорочення бюджетів на надання допомоги загрожує збільшенням смертності під час вагітності та пологів.

Розслідування New York Times виявило, що станом на 7 травня більше половини програм USAID, що залишилися, були присвячені кризовому реагуванню, допомозі людям, які постраждали від катастроф та конфліктів. Залишилися також деякі програми по боротьбі з малярією, туберкульозом та ВІЛ.

З 1 липня USAID офіційно припинило адміністрування програм іноземної допомоги. Частина цих програм перейшла під управління Державного департаменту.