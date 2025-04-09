Адміністрація президента Трампа вирішила відновити щонайменше 6 скасованих контрактів USAID гуманітарної допомоги для Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, ознайомлені з питанням. Згідно з їхньою інформацією, USAID може відновити фінансування програм в Лівані, Сирії, Іраку, Йорданії, Еквадорі та Сомалі.

Виконуючий обов’язки заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, якого раніше ідентифікували як члена Департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска, попросив співробітників у внутрішньому електронному листі скасувати зупинку фінансування.

Як зазначає правозахисна група Stand Up For Aid, контракти Всесвітньої продовольчої програми, скасовані за розпорядженням Левіна, мали загальну вартість понад 463 мільйони доларів.

Також Reuters пише про відновлення чотирьох контрактів, що підтримують роботу Міжнародної організації з міграції ООН в Тихоокеанському регіоні.

7 квітня, агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа припинила програми гуманітарної допомоги для більш ніж десяти країн, включаючи Афганістан, Ємен, Сомалі та Сирію, на загальну суму понад 1,3 мільярда доларів.

Того ж дня, 7 квітня, Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що скорочення допомоги може "стати смертним вироком для мільйонів людей, які стикаються з голодною смертю". В агентстві отримали повідомлення від адміністрації Трампа, в якому йшлося про припинення фінансування Всесвітньої продовольчої допомоги в 14 країнах.

Значна частина фінансування гуманітарної допомоги USAID із цього списку залишається скороченою, зокрема контракти, що підтримували Афганістан і Ємен, скасовані через побоювання, що кошти можуть потрапити до терористичних груп, таких як хусити та Талібан.

Такі рішення стали частиною стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на скорочення діяльності USAID та скасування мільярдів доларів іноземної допомоги в рамках реформ.

Про USAID

United States Agency for International Development (USAID) — агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як йдеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.

20 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ про тимчасове зупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло на USAID — агенцію США з міжнародного розвитку, засновану у 1961 році.

Адміністрація США фактично призупинила діяльність USAID 3 лютого. За рішенням Трампа тимчасовим керівником цієї структури був призначений держсекретар США Марко Рубіо. Заходи щодо USAID вжили через подання американського підприємця Ілона Маска.

24 лютого 2025 року адміністрація Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнуться тисяч співробітників.