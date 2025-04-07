Скорочення бюджетів на надання допомоги загрожує підірвати багаторічний прогрес у зменшенні кількості жінок, які помирають під час вагітності та пологів, і може призвести до зростання смертності, попереджає Організація Об'єднаних Націй. Попередження з'явилися після заморожування допомоги з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді агентств ООН, включно з Всесвітньою організацію охорони здоров'я (ВООЗ), відзначається зниження материнської смертності на 40% в період з 2000 по 2023 рік. Це значною мірою було пов'язано з поліпшенням доступу до основних послуг охорони здоров'я.

Тепер ситуація може змінитися на протилежну, йдеться у заяві ВООЗ, що супроводжує доповідь. У документі не згадуються конкретні скорочення, але доповідь з'явилася після заморожування іноземної допомоги урядом США і припинення фінансування багатьох програм через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Інші країни-донори, включаючи Велику Британію, також оголосили про плани скорочення бюджетів допомоги.

“Один із головних меседжів полягає в тому, що скорочення фінансування створює ризик не лише для прогресу, але й може призвести до відкату назад”, — сказав заступник Генерального директора ВООЗ з питань універсального охоплення послугами охорони здоров'я Брюс Ейлворд.

За словами Ейлворда, ці скорочення мають “пандемічний вплив” на системи охорони здоров'я в усьому світі і можуть мати “більш структурний, глибоко вкорінений ефект”.

У ВООЗ заявили, що скорочення вже призвело до згортання життєво важливих послуг з охорони здоров'я матерів, новонароджених і дітей у багатьох країнах, скорочення чисельності персоналу, закриття установ і порушення ланцюжків поставок, включаючи лікування кровотеч і прееклампсії.

Скорочення в інших сферах, таких як лікування малярії та ВІЛ, також вплине на виживання матерів, заявили в ООН.

Ще до скорочення допомоги під керівництвом США в деяких країнах спостерігався відкат назад, а з 2016 року прогрес уповільнився в усьому світі, йдеться в доповіді.

У 2023 році, незважаючи на нещодавній прогрес, жінка все ще помирала приблизно кожні дві хвилини — загалом близько 260 000 у тому році — від ускладнень, які в основному можна було запобігти і вилікувати, додали в доповіді.

Ситуація була особливо поганою в країнах, що постраждали від конфліктів або стихійних лих, хоча самі США є однією з чотирьох країн, де рівень материнської смертності значно зріс з 2000 року, поряд з Венесуелою, Домініканською Республікою та Ямайкою.

Пандемія COVID-19 також мала вплив, йдеться у звіті: ще 40 000 жінок померли під час вагітності або пологів у 2021 році, в результаті чого загальна кількість смертей того року досягла 322 000.

“Хоча цей звіт показує проблиски надії, дані також підкреслюють, наскільки небезпечною все ще залишається вагітність у більшості країн світу - незважаючи на те, що рішення існують”, — сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.