Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже вдвічі в межах ширшої ініціативи з кардинального зменшення державних витрат.

Про це пише Politico з посиланням на отриманий документ, який свідчить про плани повністю скасувати або суттєво зменшити фінансування багатьох програм, зокрема тих, що сприяють розвитку демократії.

Як пише видання, у пропозиції на 2026 фінансовий рік передбачено виділення $28,4 мільярда Держдепу та USAID, що значно менше порівняно з $54,4 мільярда, затверджених у бюджеті на 2025 рік. Ініціатива містить скорочення, ініційовані Бюджетним управлінням Білого дому. У документі також враховано процес ліквідації USAID — його залишкові програми планується інтегрувати до Держдепартаменту.

У межах цього плану передбачено повне скасування або значне скорочення програм, серед яких ті, що просувають демократію, підтримують освітні та культурні обміни, борються з наркотрафіком та сприяють миротворчим місіям ООН.

Фінансування програм у сфері глобального здоров’я може бути зменшене на 50%, а видатки на міграцію та допомогу біженцям — скорочені наполовину і використовуватимуться лише у надзвичайних випадках.

Адміністрація також розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу, зокрема посольств у Південній Африці та Сахелі, консульств у Європі та кількох представництв в Океанії.

У бюджетному документі також зазначено, що адміністрація Трампа проситиме Конгрес погодитися на повернення близько $20 мільярдів невикористаних коштів до державного бюджету. Цей документ відрізняється від окремого плану реорганізації Держдепартаменту, який наразі готується для подання в Бюджетне управління.

Представниця Бюджетного управління Рейчел Колі зазначила: "Остаточних рішень щодо фінансування ще не прийнято".

Про USAID

United States Agency for International Development (USAID) — агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як йдеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.

20 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ про тимчасове зупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло на USAID — агенцію США з міжнародного розвитку, засновану у 1961 році.

Адміністрація США фактично призупинила діяльність USAID 3 лютого. За рішенням Трампа тимчасовим керівником цієї структури був призначений держсекретар США Марко Рубіо. Заходи щодо USAID вжили через подання американського підприємця Ілона Маска.

24 лютого 2025 року адміністрація Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнуться тисяч співробітників.