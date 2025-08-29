У День памʼяті захисників України, 29 серпня, в Гатному на Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). О 9 ранку відбулося поховання перших пʼятьох військовослужбовців. Могили належать невідомим захисникам.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

На урочисте відкриття прибуло керівництво країни, в тому числі Володимир Зеленський. Голова ВРУ Руслан Стефанчук, головком ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. А також рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.

"Рік зберігання у Київському крематорії, а далі урна з прахом стоїть у мене вдома в очікуванні цієї події, дуже багато в нашій спільноті родин, які не мають тіл і з Маріуполя вони їх можливо ніколи не отримають. І тут мусить бути місце для рідних, аби прийти тут вшанувати", — мати бійця полку "Азов" Віра Литвиненко.

За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, це кладовище є першою чергою з загальною кількістю місць 6 тисяч могил, зараз також будується друга черга.

"Наразі вже є 360 колумбарних місць, передбачених для урн із прахом. Будуть додаватися ще на інших етапах. Тут поховання держава бере повністю на свій рахунок. І доглядати за могилами теж буде обовʼязком держави. Відсьогодні родичі можуть вже розпочинати оформлення документів на поховання тут — у цьому місці", — зазначила міністерка.

Доїхати до кладовища можна буде спеціальним автобусом, який щодня у непарні години виїжджатиме з Теремків, та в парні — з Гатного. В автобусі також буде екскурсовод, який розповідатиме людям про історію меморіального комплексу, а також загалом історію України.

Під час відкриття міністерці Калмиковій також поставили питання щодо того, чи законно та безпечно будувати було це кладовище саме в цьому місці, на що урядовиця відповіла:

"Тут, як і по всій країні є ґрунтові води, це нормально. Аби не було ніяких питань, під усіма доріжками тут прокладена дренажна система. Всі ці доріжки на глибині залягання від 2.5 метрів до 3 метрів, які працюють. І якщо зараз ви підете заглянете в могилу, вона абсолютно суха".

Що відомо про створення Національного військового кладовища

На виконання доручення прем'єра Дениса Шмигаля 27 жовтня 2022 року Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора".

Екологи та активісти були проти розташування там меморіалу. У листопаді 2022 року на сайті Київради зареєстрували відповідну петицію, яку Київрада не підтримала.

У січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві національного військового кладовища замість Лисої гори.

Згодом Київська міська рада відвела ділянку в 8 гектарів комунального лісу на Броварському проспекті в Биківні. Однак частина території Биківнянського лісу досі повністю не досліджена і може містити ще не виявлені поховання. Тому швидко побудувати там меморіальне кладовище неможливо, заявили у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

У серпні 2023 року Кабмін змінив місце будівництва Національного військового меморіального кладовища. До 30 липня 2025 року цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

8 грудня Верховна рада підтримала в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

Згодом Кабмін ухвалив ключове рішення щодо його створення, а також затвердив порядок використання держкоштів. Мова про 515 млн гривень, які виділяються на будівництво та функціонування в 2024 році.

На початку липня 2024 року оголосили тендер на будівництво першої черги НВМК. Вартість робіт оцінюють в 1,8 млрд грн.

У серпні 2024 року розпочалися будівельні роботи першої черги кладовища. До травня 2025 року було організовано систему секторів почесних поховань (до 6 тисяч місць з майбутніх 120 тисяч), зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

Будівництво першої черги триває: уже закладено фундамент для адміністративної будівлі та Будинку трауру, споруджується господарський блок.

Друга черга — Центральна площа з Меморіальним садом, вхідна брама, зони відпочинку та благоустрій території. Завершення робіт заплановано на 2026 рік.

Наступні шість черг передбачають проведення архітектурних і скульптурних конкурсів для таких споруд, як: музейно-виставковий комплекс, каплиця, Центральний меморіал на честь захисників і захисниць та інших монументальних споруд.