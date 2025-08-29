Уряд Великої Британії ухвалив рішення заборонити ізраїльським чиновникам брати участь у виставці-ярмарку озброєнь DSEI, яка проходить у Лондоні раз на два роки.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представників британського уряду.

За словами британських урядовців, ізраїльські збройові компанії зможуть взяти участь у DSEI UK 2025 як зазвичай, однак очікується, що їхня присутність викличе масштабні протести.

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в Газі є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена до участі в DSEI UK 2025", – сказав виданню речник британського уряду.

За його словами, необхідно "невідкладно знайти дипломатичне рішення, припинити війну, досягти перемир’я, повернути заручників та збільшити гуманітарну допомогу населенню Гази".

Politico зазначає, що останніми місяцями Лондон поступово посилював тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, закликаючи його до перемир’я, погрожуючи зупинкою торгівельних переговорів і пообіцявши визнати Палестинську державу у разі відмови змінити курс.

Заборона британського уряду з'явилася після суперечок на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським фірмам було наказано прибрати частину озброєння з експозиції, і вони відмовилися виконати це наказ.

Офіційні особи, обізнані з рішенням, повідомили, що ізраїльська сторона була завчасно поінформована про заборону. Водночас її можуть скасувати у разі, якщо Ізраїль продемонструє дотримання міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.

DSEI зазвичай збирає національні делегації та приватні фірми, причому кожна країна має свій власний павільйон. Наразі не було зрозуміло, чи Ізраїль все ще матиме окремий павільйон.

Виставку організовує компанією Clarion Defence and Security Limited, але отримує значну підтримку від уряду та збройних сил Великої Британії.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.