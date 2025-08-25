Під час атаки Ізраїлю по лікарні в Секторі Гази загинули четверо журналістів

У понеділок, 25 серпня, армія Ізраїлю завдала ударів по лікарні "Насера" в міста Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Загинули щонайменше 15 людей, зокрема четверо журналістів.

Про це повідомляють Reuters і Al Jazeera.

Палестинські чиновники охорони здоров'я повідомили, що серед загиблих журналістів: Мохаммед Салама з Al Jazeera, Хоссам аль Масрі з Reuters, Моаз Абу Таха і журналістка-фрілансерка Маріам Абу Дака, яка працювала позаштатно для AP та інших ЗМІ з початку конфлікту в Газі.

Також поранення отримав фотограф Хатем Халед, який працював на Reuters.

Reuters зазначає, що оператор Хуссам аль-Масрі загинув під час першого удару, а фотограф Хатем Халед, був поранений під час другого удару по лікарні.

За словами свідків, другий удар стався після того, як рятувальники, журналісти та інші люди поспішили на місце першого нападу.

Серед загиблих також був рятувальник, повідомили представники охорони здоров'я.

ЦАХАЛ підтвердив атаку по лікарні. Начальник Генштабу армії Ізраїлю розпорядився провести розслідування інциденту.

У повідомленні військові додали, що "жалкують про будь-яку шкоду, завдану непричетним людям", і не бʼють по журналістах цілеспрямовано.

За даними Палестинського синдикату журналістів, з початку війни 7 жовтня 2023 року внаслідок ізраїльського вогню в Газі загинуло понад 240 палестинських журналістів.