Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що країна негайно відновить переговори про звільнення всіх заручників, утримуваних у Газі, а також про завершення майже дворічної війни — але виключно на умовах, прийнятних для Ізраїлю.

Про це пише The time of Israel.

Це перший публічний коментар прем’єра щодо пропозиції тимчасового перемир’я, розробленої Єгиптом та Катаром, яку ХАМАС погодився прийняти цього тижня. За словами ізраїльських посадовців, перемовники вирушать на зустріч одразу після визначення місця.

Нетаньягу, виступаючи перед солдатами біля кордону з Газою, наголосив, що водночас Ізраїль готується до операції із захоплення міста Газа та розгрому ХАМАСу. План наступу вже затвердила Рада безпеки, попри заклики союзників відмовитися від ескалації.

Як відзначає Reuters, за даними уряду, будь-яка угода має гарантувати звільнення всіх 50 заручників, викрадених у жовтні 2023 року, з яких, за оцінками, живими залишаються близько 20. Нинішня пропозиція передбачає 60-денне перемир’я, під час якого ХАМАС звільнить 10 заручників і передасть тіла 18 загиблих, а Ізраїль у відповідь відпустить близько 200 палестинських в’язнів.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів. Нині тривають перемовини щодо припинення вогню та узгодження тексту мирної угоди.