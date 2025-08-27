Віткофф: Росія поклала на стіл "мирну пропозицію"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо припинення війни в Україні.

Про це він заявив у програмі Special Report на Fox News.

Відповідаючи на запитання, хто більше відповідає за продовження цієї війни — Росія чи Україна, Віткофф заявив: "Тут є дві сильні сторони. Ви чули, як президент сказав, що він розчарований Росією в деяких аспектах, а також він у деяких аспектах розчарований українцями".

Спецпредставник зазначив, що Трамп за останні 8 місяців зробив багато, щоб "звузити коло розбіжностей й наблизитись до угоди".

"Росія поклала на стіл мирну пропозицію. Вона передбачає певну вимогу. Вона може не влаштовувати Україну, але такого прогресу раніше не було ніколи. Це все завдяки прагненню Трампа завершити конфлікт і припинити загибель людей. Ми зараз перебуваємо в тій точці, де вважаємо, що кінець уже близько", — сказав він.

Віткофф не уточнив, ні що саме передбачає ця пропозиція росіян, ні коли її подали.

Відповідаючи на запитання, чи повинна Україна бути змушена віддати території, які російські війська ще навіть не захопили, він повторив слова Трампа, що єдиний, хто може прийняти таке рішення, — це самі українці.

"Це рішення президента Зеленського. І, знаєте, вони дали зрозуміти, що це набагато складніше, ніж просто "віддати землю". Вони повинні чітко розуміти, які будуть гарантії безпеки, і вони мають повне право знати ці умови. Вони повинні бути впевнені, що це ніколи більше не повториться. Це їхній обов’язок — захищати свій народ. Ми повинні врахувати всі ці фактори, і ми це розуміємо", — сказав Віткофф.

Спецпредставник також заявив про можливість мирної угоди між Україною та Росією до кінця року.

"У нас працюють технічні групи, і ми сподіваємося, що до кінця цього року, а, можливо, й трохи раніше, ми знайдемо усі необхідні складові, щоб укласти мирну угоду", — сказав він.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".