"Канада не виключає присутність канадських військових в Україні" — прем'єр

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не виключає можливості присутності канадських військ в Україні в рамках гарантій безпеки "Коаліції рішучих".

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 серпня.

"Ми працюємо з нашими союзниками і коаліцією охочих з Україною, над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військ", — сказав Карні.

Він також наголосив, що ядром будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України та відзначив важливість їхнього навчання.

"У тому, що стосується гарантії безпеки, я думаю, що ми всі визнаємо, що в ядрі гарантії безпеки, тобто їх основою — є сильні українські збройні сили. І в цьому плані надзвичайно важливо, щоб військова техніка сьогодні і завтра була тут, щоб промисловий потенціал був тут. Важливо, щоб були також можливості для навчання", — сказав прем'єр Канади у відповідь на запитання журналістки Суспільного.

Крім того, Карні зазначив, що Канада активно бере участь у підготовці українських військових.

"І я хотів би зазначити, що з часу незаконного захоплення Криму Росією в рамках операції " Unifier ", яку провела Канада, було навчено понад 45 000 українських військовослужбовців. У майбутньому це стане ще важливішим", — сказав Карні.

Своєю чергою, Зеленський зазначив, що присутність канадських сил на території України є важливою.

"Важливо, щоб все стало максимально практичним і вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі, в розробці гарантій безпеки, залучені до процесу захисту Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності України, Карні прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка Карні до України на посаді очільника уряду Канади.

Прем'єр Канади оголосив про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси.

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.