Премʼєр-міністр Канади Марк Карні з 25 серпня відвідає Польщу, Німеччину та Латвію. Марк Карні планує просувати угоди про ядерну енергетику та експорт критичних корисних копалин з Канади до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу 27 серпня Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.

Марк Карні прагне диверсифікувати торгівельні відносини країни та зменшити її залежність від США у сфері безпеки. Уряд Канади неофіційно просуває Канаду як "найбільш європейську з європейських країн" для того, щоб отримати прихильність країн Європи.

Канада та Польща планують укласти дворічне стратегічне партнерство у сфері енергетики та безпеки. Також Марк Карні зустрінеться з представниками енергетичного бізнесу Польщі для обговорення ядерної енергетики.

У Німеччині Марк Карні та Фрідріх Мерц оголосять про угоду про співпрацю щодо критично важливих корисних копалин. Премʼєр-міністр Канади також зустрінеться з інвесторами, зацікавленими у закупівлі корисних копалин з Канади.

У Латвії Марк Карні відвідає військову базу та поговорить з військовослужбовцями, які знаходяться у країні в рамках місії "Заспокоєння".

22 серпня стало відомо, що Канада до 1 вересня скасує всі мита на американські товари, які підпадають під дію угоди між Канадою, США та Мексикою. Водночас Канада не скасовуватиме мита на американську сталь, алюміній та автомобілі, оскільки США поки не зробили цей "взаємний крок".

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до угоди з Канадою та Мексикою, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.

27 червня Трамп казав, що припиняє всі торгівельні перемовини з Канадою після того, як країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, спрямовані проти ІТ-корпорацій США.

Вашингтон і Оттава намагаються укласти торгівельну угоду до 1 серпня, коли американський лідер пригрозив запровадити 35% мита на всі канадські товари, які не підпадають під торгівельну угоду між США, Мексикою та Канадою.