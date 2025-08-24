Україна не узгоджує цілі зі США: Зеленський про далекобійні удари по РФ

Для ударів углиб території Росії Україна використовує зброю власного виробництва і не узгоджує цілі зі США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, передає кореспондентка Суспільного.

"На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо", — сказав він.

24 серпня, у День Незалежності України, Карні прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка Карні до України на посаді очільника уряду Канади.

Прем'єр Канади оголосив про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси.

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.