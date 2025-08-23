Уночі 23 серпня після виконання бойового завдання загинув пілот українського винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь; президент США Трамп заявив, що через два тижні ухвалить "серйозне рішення", якщо не буде прогресу у переговорах щодо закінчення війни РФ проти України; МЗС України застерегло Білорусь від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до українських кордонів під час військових навчань з РФ "Захід-2025"; Путін прокоментував відносини між США та РФ після зустрічі з американським лідером Трампом на Алясці 15 серпня — Суспільне зібрало головні новини ранку 23 серпня.

1. Загинув український пілот винищувача МіГ-29

Уночі 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь. Йому було 46 років.

У Повітряних силах ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого військового льотчика та додали, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

2. Трамп вагається щодо запровадження санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що через два тижні ухвалить "серйозне рішення", якщо не буде прогресу у переговорах щодо закінчення війни РФ проти України. За його словами, можливо Вашингтон запровадить антиросійські санкції, або ж не зробить нічого.

"За цей час ми розуміємо позицію Росії й, відверто кажучи, України теж. Щоб танцювати танго, потрібні двоє. Ну а потім я вирішу, що ми робитимемо. І це буде дуже серйозне рішення. Чи це будуть великі санкції, великі мита, або те й інше. А може, ми нічого не зробимо", — сказав американський президент.

Щодо особистої участі у можливій зустрічі українського та російського лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Трамп заявив, що міг би бути на ній, але, мовляв, "багато хто вважає, що з цього нічого не вийде".

"Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", — сказав він.

Контекст: очільник Білого дому не вперше погрожує Москві запровадженням санкцій, якщо не побачить конкретних кроків з боку РФ для досягнення прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні, але досі він так і не наважився на це.

3. Україна застерегла Білорусь від провокацій під час військових навчань з РФ

МЗС України застерегло Білорусь від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до українських кордонів під час військових навчань з Росією "Захід-2025".

Там нагадали, що Білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії Росії проти України, а співпраця Москви та Мінську "становить загрозу для всієї Європи".

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України у 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021", — йдеться у заяві МЗС.

МЗС також закликало країни Європи посилити санкційний та політичний тиск на РФ та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України.

Контекст: 12 серпня у білоруському Міноборони оголосили, що спільні навчання білоруських та російських військ "Захід-2025" відбудуться з 12 до 16 вересня. На цей період Литва закрила повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю.

4. Путін прокоментував відносини із Трампом після зустрічі на Алясці

Очільник Кремля Володимир Путін прокоментував відносини між США та РФ після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. Він заявив, що зараз у відносинах Москви та Вашингтону зʼявилось "світло у кінці тунелю".

Зокрема Путін назвав зустріч з Трампом на Алясці "відвертою".

"Контакти продовжуються на рівні наших міністерств та компаній. Я розраховую, що наші перші кроки — це лише початок повномасштабного відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому значенні слова, тому що США також пов'язані певними зобов'язаннями в рамках різних альянсів", — сказав він.

Лідер РФ також заявив, що сподівається на збереження темпу "відновлення" відносин між США та Росією. Також він відмітив, що ті, хто розірвав контакти з Росією, "зробили дурість" та "будуть повертатись".

Контекст: 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) Трамп і Путін провели саміт. Політики обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.