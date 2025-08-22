Україна застерегла Білорусь від провокацій під час військових навчань з Росією

Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України під час запланованих військових навчань з Росією "Захід-2025".

Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій на офіційному сайті відомства.

МЗС України нагадало, що Білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії Росії проти України, а співпраця Росії та України "становить загрозу для всієї Європи".

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України у 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021", — йдеться у заяві МЗС.

Міністерство також закликало країни Європи посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України.

Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" пройдуть в кінці серпня — на початку вересня. На цей період Литва закрила повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю.