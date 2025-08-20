Очільник російського МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливу зустріч глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського та заявив, що РФ буцімто готова до будь-яких форматів, але потрібна відповідна підготовка.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Йорданії Айманом ас-Сафаді 20 серпня, передає російська служба BBC.

"Ми готові до будь-яких форматів, але коли йдеться про зустрічі на найвищому рівні, необхідно ретельно їх підготувати на всіх попередніх рівнях, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а справді ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати", — сказав глава російської дипломатії.

Він також заявив, що Путін "запропонував подумати про підвищення рівня глав делегацій" під час нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом, коли той зателефонував йому під час зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні.

Також, за його словами, Москва "ініціювала створення" різних робочих груп, в яких Україна та Росія могли б обговорювати різні аспекти мирного врегулювання, зокрема політичні питання.

Крім цього Лавров стверджує, що Москва нібито підтримує надання гарантій безпеки Україні, а країнами-гарантами, за його словами, можуть виступити постійні члени Ради безпеки ООН, а саме Росія та Китай.

У цьому контексті він підкреслив, що обговорення будь-яких гарантій безпеки без участі Росії – це "шлях у нікуди". Тому, мовляв, Москва не може погодитися з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без участі РФ.

"Захід і насамперед США чудово розуміють, що серйозне обговорення гарантій безпеки без Російської Федерації – це утопія, шлях у нікуди", – сказав російський міністр.

Очільник Білого дому Дональд Трамп після переговорів у Вашингтоні 18 серпня із президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну та заявив про підготовку двосторонньої зустрічі. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Сам Зеленський на брифінгу сказав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, то РФ почне висувати низку інших умов.

Водночас у РФ не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та РФ на перемовинах".