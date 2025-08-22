Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про нові санкції проти міжнародної мережі компаній і суден тіньового флоту Іран через незаконне транспортування нафти до Китаю.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції послаблять здатність Ірану фінансувати розробку передових озброєнь і "підтримувати терористичні угруповання", що загрожують безпеці військ США і союзників.

Під санкції потрапив громадянин Греції Антоніос Маргарітіс, мережі компаній і судна якого належать до тіньового флоту Ірану. У Мінфіні зазначили, що Маргарітіс "використовував свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню і продажу іранської нафти".

За даними OFAC, Маргарітіс контролює низку компаній, таких як Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA і United Chartering SA, зареєстрованих у Греції та на Маршаллових островах. Ці компанії перевозили іранські вантажі навіть після того, як частина суден потрапила під санкції. Також під обмеження потрапила компанія Cristobal Marine Corp., пов'язана з його мережею.

Також під санкції потрапили:

Ozarka Shipping — FZCO (ОАЕ), що експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) і KATSUYA (прапор Гамбії).

Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови), що володіє судном LAFIT (прапор Ліберії).

гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited і Hong Kong Hangshun Shipping Limited, які є власниками суден ADELINE G і KONGM (прапор Панами)

Ares Shipping Limited, що володіє судном ARES.

Зазначається, що все майно і частки у власності підсанкційних осіб, що перебувають у США або під контролем американських громадян, підлягають блокуванню. Заборонені також будь-які транзакції з їхньою участю, якщо інше не дозволено OFAC.