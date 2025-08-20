Ціни на нафту зростають через побоювання щодо війни в Україні

У середу, 20 серпня, світові ціни на нафту піднялися на тлі побоювань щодо стабільності постачань і затягування мирних переговорів про завершення війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на Brent торгувалися на рівні $65,93 за барель (+0,21%), а WTI з постачанням у вересні — $62,72 (+0,59%). Жовтневий контракт піднявся до $61,92. Напередодні ціни впали більш ніж на 1% через очікування, що угода для завершення війни може бути близькою.

Однак попри заяви президента США Дональда Трампа, що Вашингтон готовий надати авіапідтримку у межах потенційної угоди, він визнав, що Володимир Путін може взагалі не погодитися на домовленість.

Трамп повідомив, що працює над організацією зустрічі Путіна та Володимира Зеленського, яка може відбутися в Угорщині, проте Росія своєї участі не підтвердила. Аналітики зазначають, що швидке врегулювання конфлікту наразі виглядає малоймовірним.

Додатковий тиск на ринок створили перебої в роботі нафтопереробного заводу BP у Вайтінгу (Індіана, США) через повінь після сильної грози. Підприємство потужністю 440 тис. барелів на добу є ключовим постачальником пального для ринку Середнього Заходу США.