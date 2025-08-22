Сили безпілотних систем вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" в Унечі; у Північній Кореї виявили таємну ракетну базу біля кордону з Китаєм; Литва вручила ноту протесту очільнику посольства РФ через масований обстріл України 21 серпня; українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", міг раніше бути співробітником СБУ: Суспільне зібрало головні новини ранку 22 серпня.

1. Українські дрони атакували станцію нафтопроводу "Дружба"

Увечері 21 серпня оператори Сил безпілотних систем України завдали удару по станції нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча. Про атаку повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, уточнивши, що її здійснили оператори 14-го полку.

Бровді також додав: "Даєш ремонт за 48 годин" і написав угорською "Ruszkik haza!" — "Росіяни йдіть додому!", натякаючи на продовження ударів по російських нафтопереробних об’єктах.

Контекст: У ніч на 18 серпня дрони ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області, РФ. Про це повідомляв Генштаб ЗСУ. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прокачування російської нафти призупинили через удар української сторони по нафтопроводу.

2. CSIS: КНДР має таємну ракетну базу біля кордону з Китаєм

Північна Корея збудувала таємну базу для розміщення ракет далекої дії за 27 км від кордону з Китаєм, йдеться у звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

На базі в Сінпуні може зберігатися від шести до дев’яти міжконтинентальних балістичних ракет з ядерним потенціалом та мобільними пусковими установками. У CSIS зазначають, що ці ракети становлять потенційну загрозу для Східної Азії та континентальної частини США.

Будівництво об’єкта почалося близько 2004 року, а більшість інфраструктури завершили до 2014-го. У доповіді наголошується, що база ніколи не була предметом переговорів щодо денуклеаризації і є частиною розширення стратегічного ядерного потенціалу КНДР.

3. Литва вручила Росії ноту протесту через обстріли України

МЗС Литви 21 серпня викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Вільнюсі та передало йому ноту протесту через нічний комбінований обстріл України.

У документі наголошується, що продовження атак демонструє небажання російської влади відмовитися від агресивних цілей проти України. Литовське зовнішньополітичне відомство заявило, що участь Росії в переговорах є "лицемірною" і спрямована лише на затягування часу, продовження окупації українських територій та уникнення нових санкцій.

Контекст: У ніч проти 21 серпня Росія завдала по Україні комбінованого повітряного удару із застосуванням 40 ракет та 574 дронів. Українська ППО знешкодила 546 БПЛА та 31 ракету. У Мукачеві армія РФ завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про понад 10 постраждалих. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

4. Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ — WSJ

Українець, затриманий в Італії за підозрою в координації диверсії на газопроводах "Північний потік", виявився відставним капітаном ЗСУ та колишнім співробітником СБУ. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Сергій К. раніше служив в елітному підрозділі, який обороняв Київ у 2022 році, та командував невеликим підрозділом, пов’язаним із протиповітряною обороною. Суспільне звернулося по коментар до СБУ та МЗС України.

Чому це важливо: 21 серпня італійська поліція заарештувала українця за підозрою у підриві газопроводів "Північний потік".