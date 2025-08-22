У Північній Кореї виявили таємну ракетну базу біля кордону з Китаєм

Північна Корея таємно збудувала й експлуатує масштабну базу для розміщення ракет далекої дії поблизу китайського кордону.

Про це йдеться у звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

На базі, імовірно, зберігається сучасна стратегічна зброя режиму Кім Чен Ина.

База в Сінпуні розташована за 27 кілометрів від кордону з Китаєм. За даними, тут, імовірно, дислокується бригада з шести-дев’яти міжконтинентальних балістичних ракет із ядерним потенціалом та їхніми мобільними пусковими установками.

"Ці ракети становлять потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини США", — йдеться у звіті.

"Актуальні оцінки свідчать, що в разі кризи чи війни ці пускові установки й ракети залишать базу, приєднаються до спеціальних підрозділів зі зберігання й транспортування боєголовок і здійснюватимуть запуски з розосереджених заздалегідь підготовлених позицій", — додається у звіті з посиланням на супутникові знімки.

Будівництво бази почалося приблизно у 2004 році, а більшість об’єктів було зведено й введено в дію до 2014-го. Водночас комплекс, за даними звіту, продовжував розбудовуватися й надалі.

У доповіді сказано, що база є однією з приблизно "15–20 балістичних ракетних баз, об’єктів технічного обслуговування, підтримки, зберігання ракет і боєголовок, про які Північна Корея ніколи не повідомляла".

У дослідженні також вказано, що цей об’єкт "ніколи не був предметом жодних переговорів щодо денуклеаризації, які раніше проводилися між США та Північною Кореєю".

База разом з іншими "є основними елементами того, що, ймовірно, становить нинішню ракетну стратегію Північної Кореї та її зростаючі можливості зі стратегічного ядерного стримування й завдання ударів", йдеться у доповіді.

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

КНДР та Росія у 2024 році уклали угоду про партнерство, в тому числі в обороні та озброєнні. У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулися перші зіткнення.

11 січня 2025 року ЗСУ взяли в полон в Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив СБУ надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року у КНДР вперше підтвердили, що відправили своїх військових для участі у бойових діях проти України та "відбиття українського нападу" в Курській області Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ відправити підрозділи збройних сил Північної Кореї до Росії згідно зі статтею 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який Росія та КНДР уклали у 2024 році.

26 квітня начальник 2025 року Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області РФ та відзначив військових КНДР — це стало першим офіційним публічним визнанням російською владою їхньої участі у війни проти України.

12 липня очільник Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив главі МЗС Росії Сергію Лаврову підтримку війни РФ проти України у КНДР.