МЗС Литви 21 серпня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у Вільнюсі, якому вручили ноту протесту щодо комбінованого обстрілу України проти ночі 21 серпня.

Про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

В ноті протесту наголошується, що продовження терору проти України армією РФ, в той час, коли Європа та США докладають зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що російська влада не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України.

"А її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", – вважають у МЗС Литви.

У ніч проти 21 серпня Росія завдала по Україні комбінованого повітряного удару із застосуванням 40 ракет та 574 дронів. Українська ППО знешкодила 546 БПЛА та 31 ракету.

У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

У Мукачевому армія РФ завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про понад 10 постраждалих. Також зафіксовано падіння БПЛА у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.