Сили безпілотних систем в ніч на 18 серпня уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією військових, на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинили.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила атаку на нафтопровід та заявила, що ним Росія перекачує нафту до Угорщини.

Попередні атаки дронів Сил оборони на території РФ

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини. Уражений НПЗ є одним з найбільших у системі "Роснефти". Він виробляє широкий спектр пального, зокрема — авіаційний гас.

Раніше зранку 15 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України 14 серпня уразили морський порт "Оля" в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Напередодні, 14 серпня, стало відомо, що в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, який забезпечує пальним армію РФ