Масована атака РФ на Україну: як відпрацювала ППО

У ніч на 21 серпня (із 18:40 20 серпня) РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни атакували:

574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Гвардійське, ТОТ Криму;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області, РФ;

2 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області;

19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

14 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО збили/подавили 577 повітряних цілей:

546 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр".

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", — повідомили у ПС.

Що відомо про атаку РФ 21 серпня

Вночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 12 постраждалих. Також зафіксовано падіння БпЛА у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.