Єрмак: Із ТОТ повернули чотирьох молодих людей та немовля

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA із тимчасово окупованих територій повернули ще п’ятьох українських громадян — чотирьох молодих людей та немовля.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"18-річна дівчина провела все дитинство і юність в умовах окупації, під постійним тиском і небезпекою. Її підтримкою всі ці роки була тітка з Києва, яка чекала племінницю у вільній Україні", — написав Єрмак.

Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води і безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат.

Єрмак подякував за допомогу Українській мережі за права дитини та всім партнерам.

19 серпня стало відомо, що вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків із тимчасово окупованих територій, які провели там три роки.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.