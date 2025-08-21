Росія вночі вдарила по підприємству в Мукачеві та по Львову; віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа має взяти на себе фінансові зобов’язання щодо гарантій безпеки для України; Нідерланди надішлють Польщі 2 системи ППО Patriot, а Індія успішно випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд і досягти будь-якої частини Китаю: Суспільне зібрало головні новини ранку 21 серпня.

1. Росія вночі завдала удару по підприємству в Мукачеві

У ніч на 21 серпня Росія завдала удару по території одного з підприємств у Мукачеві. Про це повідомила Мукачівська міська рада. На місці події працюють рятувальні служби. Відомо про 12 постраждалих.

Влада закликала мешканців громади зберігати спокій і не поширювати фото та відео з місця атаки задля безпеки.

2. Росія завдала удару по Львову

Вночі 21 серпня у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Армія РФ атакувала місто "шахедами" та ракетами, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.

3. Венс: Європа має взяти на себе фінансові зобов’язання щодо гарантій безпеки для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання в майбутній угоді про гарантії безпеки для України. Про це він сказав в ефірі Fox News.

Венс наголосив, що США готові допомогти, але головну роль у процесі має грати Європа. Він також припустив проведення зустрічі Зеленського та Путіна навіть без узгодження всіх подробиць мирної угоди.

Контекст: 18 серпня під час зустрічі президентів України та США Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним.

4. Нідерланди передадуть Польщі комплекси Patriot та війська для посилення ППО

Нідерланди надішлють Польщі дві системи Patriot, комплекси протидії дронам, ракети NASAMS та відправлять 300 військових. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс.

За його словами, мета розгортання — захист території НАТО, забезпечення постачання в Україну та стримування російської агресії.

Чому це важливо: Уночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.

5. Індія випробувала балістичну ракету Agni-5

Індія успішно провела запуск балістичної ракети середньої дальності Agni-5 зі штату Одіша. Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише The Guardian.

Випробування підтвердило всі технічні та експлуатаційні параметри ракети. Agni-5 здатна нести ядерну боєголовку та вражати цілі на всій території Китаю.

Запуск став частиною програми зміцнення обороноздатності Індії на тлі напружених відносин із Китаєм і Пакистаном.