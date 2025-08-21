Індія оголосила про успішний запуск балістичної ракети середньої дальності Agni-5 зі штату Одіша.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву Міністерства оборони Індії.

За даними міністерства оборони, випробування підтвердило всі технічні та експлуатаційні параметри.

Ракета здатна нести ядерну боєголовку та уражати цілі на всій території Китаю. Вона входить до програми розвитку індійських ракетних систем, спрямованих на посилення обороноздатності країни проти Китаю та Пакистану.

Відносини між Делі та Пекіном залишаються напруженими після прикордонного зіткнення у 2020 році. Водночас Індія є учасником безпекового альянсу Quad разом із США, Японією та Австралією, що розглядається як противага зростаючому впливу Китаю.

Напруга зберігається і з Пакистаном: у травні країни опинилися на межі війни після атаки бойовиків у Кашмірі, де загинули 26 осіб. Нью-Делі звинуватив у нападі Ісламабад, але той заперечив свою причетність.

Ракета Agni-5 є частиною стратегії прем’єр-міністра Нарендри Моді щодо зміцнення оборонних можливостей країни. Очікується, що цього місяця він здійснить перший за сім років візит до Китаю для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.