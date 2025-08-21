Венс: Європа має взяти "левову частку" тягаря гарантій безпеки для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на телеканалі Fox News.

"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Ми готові допомогти, якщо це зупинить війну і вбивства, але головну роль має відігравати Європа. Це їхній континент, їхня безпека, і президент чітко дав зрозуміти, що вони повинні діяти", — зазначив Венс.

За його словами, Сполучені Штати відкриті до обговорення, але не братимуть на себе зобов’язань, поки не буде зрозуміло, які саме кроки потрібні для припинення війни.

Венс також наголосив, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним може відбутися навіть без узгодження всіх деталей мирної угоди.

"Іноді особиста зустріч лідерів допомагає зрушити процес з мертвої точки", — сказав він.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.