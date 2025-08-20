Нідерланди надішлють Польщі 2 системи ППО Patriot

Нідерланди надішлють Польщі 2 системи протиповітряної оборони Patriot. В ніч на 20 серпня у Люблінському воєводстві вибухнув невідомий дрон-обманка.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.

Окрім систем Patriot, Нідерланди також нададуть Польщі системи протидії дронам, ракети для систем ППО NASAMS. 300 нідерландських військовослужбовців поїдуть до Польщі.

"Нідерланди забезпечать протиповітряну оборону в Польщі. За допомогою ракет Patriot, NASAMS, систем боротьби з безпілотниками та 300 військовослужбовців ми розгортаємо передові можливості. Цим ми захищаємо територію НАТО, забезпечуємо постачання до України та стримуємо російську агресію. Це зміцнює нашу безпеку", — написав Рубен Брекельманс.

О 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення".

Також Даріуш Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив Росію у провокації через запуск дрона, який перетнув повітряний простір Польщі. Та прокуратура Любліна ще не встановила країну-виробника дрона.

Польща заявила, що не відправлятиме до України своїх військових в рамках можливої місії після потенційного завершення війни Росії проти України, адже "має інші задачі". Серед них "захист східних кордонів НАТО" на кордоні з Білоруссю.

4 серпня стало відомо, що Нідерланди закуплять у США деталі та ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot на суму 500 мільйонів євро та передадуть Україні.