Від початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувало понад 570 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

За його словами, до суду направлено 171 обвинувальний акт стосовно 251 фігуранта у таких справах.

"Під час цих розслідувань задокументовано понад мільйон гривень неправомірної вигоди, а на майно фігурантів накладено арешт на понад 58 мільйонів гривень", — сказав очільник відомтсва.

Він уточнив, що йдеться не лише про поодинокі випадки, а й про масштабні схеми.

"Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП", — зазначив очільник відомства.

Сухачов наголосив, що йдеться не лише про кримінальні оборудки, а про явище, яке безпосередньо підриває обороноздатність країни.

"Ми активно взаємодіємо в цьому питанні зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та у чіткій координації з Офісом генерального прокурора. Намагаємося ефективно протидіяти цьому явищу в усіх регіонах країни", — сказав він.

Санкція статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

13 серпня по всій Україні правоохоронці проводили понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відтоді воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.