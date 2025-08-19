Близько 10 країн готові направити свої війська в Україну — Bloomberg

Близько десяти європейських країн готові відправити свої війська до України в межах пакета гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Йдеться про план, що передбачає участь британських і французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, умови гарантій можуть бути узгоджені вже цього тижня.