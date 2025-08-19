20 серпня — 1274-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- В адміністрації президента США Трампа заявили, що очільник РФ Путін нібито погодився зустрітись з президентом України Зеленським. Раніше глава МЗС Росії Лавров заявляв, що цю зустріч треба "ретельно готувати".
- Імміграційна та митна служба США (ICE) заявила про депортацію громадян України. Фото, як мігрантів привезли на кордон з Україною було опубліковано у соцмережах ICE. Утім у Державній прикордонній службі України наголосили, що не фіксують масових повернень українців із США.
- США не відправлятимуть своїх військових до України в рамках гарантій безпеки після можливого припинення російсько-української війни. США можуть надати країнам Європи засоби для їхніх військ, які можуть перебувати в Україні.
- Військові лідери НАТО зберуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки, повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлених чиновників. Очікується, що головнокомандувач сил Альянсу Гринкевич поінформує учасників про результати нещодавньої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.
Росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині
У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масований удар по Охтирській громаді Сумської області.
За даними місцевої влади, ворог застосував ударні безпілотники, які влучили в приватний сектор. У результаті атак виникли пожежі.
Попередньо, загиблих немає. Водночас є постраждалі — люди звертаються по медичну допомогу.
До ліквідації наслідків удару залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.
Близько 10 країн готові направити свої війська в Україну — Bloomberg
Близько десяти європейських країн готові відправити свої війська до України в межах пакета гарантій безпеки.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.
Йдеться про план, що передбачає участь британських і французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій.
За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, умови гарантій можуть бути узгоджені вже цього тижня.
В Охтирці на Сумщині після опівночі було чути близько 20 вибухів
В Охтирці на Сумщині після опівночі було чути близько 20 вибухів, передають кореспонденти Суспільного.