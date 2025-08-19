Путін пообіцяв зустрітись із Зеленським — Білий дім

В адміністрації президента США Трампа заявили, що очільник Росії Володимир Путін нібито погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше глава російського МЗС Лавров заявляв, що цю зустріч треба "ретельно готувати".

Про це повідомила речниця адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт на брифінгу 19 серпня.

На запитання про те, чи пообіцяв очільник Росії Путін президенту США Трампу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, Керолайн Левітт відповіла ствердно.

"Так, пообіцяв. Я відповіла на ваше питання", — повідомила речниця адміністрації президента США.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія, за його словами, не відмовляється від жодних форм роботи щодо "українського врегулювання” — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх.

Лавров заявив, що “будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно”.

Він додав, що “без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може”.

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.