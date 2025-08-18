"Кожна сторона має піти на деякі поступки": Рубіо про територіальні поступки між РФ та Україною

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що жодна війна не закінчується без територіальних поступок, і у переговорах для закінчення війни обидві сторони повинні не лише отримувати, а й віддавати.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Жодна сторона не отримає тут 100%. Кожна сторона має піти на деякі поступки. І, очевидно, питання про те, де провести межу, за якою війна закінчиться, буде частиною цих переговорів. Це нелегко, можливо, навіть несправедливо. Але це необхідно, щоб покласти край війні. Так було в кожній війні. Єдина війна, яка не закінчується таким чином, — це війна із беззастережною капітуляцією однієї сторони перед іншою. І ми не побачимо цього в цьому конфлікті", — сказав держсекретар США.

Рубіо також заявив, що не має сенсу вдаватися в усі подробиці переговорів щодо закінчення війни в Україні, особливо, коли вони тривають у приватному порядку.

"Треба дати цим людям простір для роботи. У них є свої виборці, свої міркування. І в цьому плані не варто надавати перевагу одній зі сторін. Я думаю, що всі розуміють, що одним із ключових елементів є те, що Україна має відчувати себе в безпеці, рухаючись вперед. Вони мають вірити, що в кінці цієї війни вони будуть у такому становищі, що їх більше ніколи не завоюють", — сказав він.