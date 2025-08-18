19 серпня — 1273-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- В адміністрації президента США Трампа заявили, що очільник РФ Путін нібито погодився зустрітись з президентом України Зеленським. Раніше глава МЗС Росії Лавров заявляв, що цю зустріч треба "ретельно готувати".
- Військові лідери НАТО зберуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки, повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлених чиновників. Очікується, що головнокомандувач сил Альянсу Гринкевич поінформує учасників про результати нещодавньої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.
- Трамп заявив, що після дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним та Зеленським. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".
- Водночас у Росії не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським. Помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".
- Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наступні кроки у врегулюванні російсько-української війни будуть складнішими й наступна зустріч має відбутися під час припинення вогню. Його думку підтримали й інші європейські лідери.
- За підсумками зустрічі із Зеленським, Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО, проте готові надати Києву "чіткі гарантії безпеки". Зеленський сказав, що Україна готова до тристоронніх зустрічей та до проведення виборів, однак для цього необхідно забезпечити безпеку громадян. Суспільне зібрало головні заяви обох президентів тут.
- В Україні запустили виробництво ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів.
"Кожна сторона має піти на деякі поступки": Рубіо про територіальні поступки між РФ та Україною
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що жодна війна не закінчується без територіальних поступок, і у переговорах для закінчення війни обидві сторони повинні не лише отримувати, а й віддавати.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
"Жодна сторона не отримає тут 100%. Кожна сторона має піти на деякі поступки. І, очевидно, питання про те, де провести межу, за якою війна закінчиться, буде частиною цих переговорів. Це нелегко, можливо, навіть несправедливо. Але це необхідно, щоб покласти край війні. Так було в кожній війні. Єдина війна, яка не закінчується таким чином, — це війна із беззастережною капітуляцією однієї сторони перед іншою. І ми не побачимо цього в цьому конфлікті", — сказав держсекретар США.
Рубіо також заявив, що не має сенсу вдаватися в усі подробиці переговорів щодо закінчення війни в Україні, особливо, коли вони тривають у приватному порядку.
"Треба дати цим людям простір для роботи. У них є свої виборці, свої міркування. І в цьому плані не варто надавати перевагу одній зі сторін. Я думаю, що всі розуміють, що одним із ключових елементів є те, що Україна має відчувати себе в безпеці, рухаючись вперед. Вони мають вірити, що в кінці цієї війни вони будуть у такому становищі, що їх більше ніколи не завоюють", — сказав він.
Під час зустрічі в Білому домі питання кордонів України не обговорювали — Рютте
Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час зустрічі в Білому домі президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів питання зміни українських кордонів не порушували.
Про це генеральний секретар розповів у коментарі телеканалу Fox News.
Під час ефіру ведуча поцікавилася, чи існують території, від яких Україна за жодних умов не відмовиться. У відповідь Рютте зазначив, що це питання на зустрічі не порушували.
"Цього сьогодні не обговорювали, адже всім, включно з президентом [Трампом], зрозуміло: коли мова йде про територію, саме президент України [Зеленський] має вести такі перемовини на тристоронній зустрічі, а, можливо, й пізніше з Путіним", — підкреслив він.
За його словами, учасники зустрічі дійшли висновку, що розмова про територіальні питання можлива лише за наявності гарантій безпеки. Кожна країна Коаліції охочих повинна домовитися, що саме означатимуть ці гарантії.
Рютте також назвав участь США у виробленні таких гарантій "проривом", додавши, що рівень їхнього залучення ще має бути визначений.
Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, адже "добре інтегровані" в ринок праці країни
Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, залишаться в країні, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, оскільки вони вже "добре інтегровані" в польський ринок праці.
Відповідні дані оприлюднило міжнародне агентство Fitch Ratings, пише Reuters.
"Вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде оголошено припинення вогню, ми не бачимо, щоб багато українських біженців повернулися до України. Ми майже впевнені, що значна частина цих людей залишиться в Польщі і сприятиме зростанню польського ринку праці та ВВП та звичайно, іншим макроекономічним і фіскальним показникам", — сказав Reuters аналітик Fitch Ratings з питань Польщі Мілан Трайкович.
Зазначається, що Польща, як один із західних сусідів України, наразі приймає близько 1 мільйона біженців, які втекли після повномасштабного вторгнення Росії. За оцінками Fitch, вони "підживили" напружений польський ринок праці та стимулювали економічне зростання, і ця тенденція, ймовірно, триватиме.
В Одесі було чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного.
З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків
У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків із тимчасово окупованих територій, які провели там три роки.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, під час перебування в окупації дівчатам погрожували, були загрози обшуків, а також змушували відвідувати російські школи.
Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність: навчалися онлайн в українських школах, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів та "щодня боролися за право бути собою".
"Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу", — написав Єрмак.
На Куп’янщині росіяни атакували FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги
"На Куп’янщині (Харківська область) росіяни атакували FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на виклик до пацієнта. Внаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників – 43 та 57 років – що їхали у транспортному засобі. В обох акубаротравма, один із чоловіків дістав уламкове поранення руки. Поранених доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.
Шмигаль: Впроваджуємо сучасні рішення та геймченджери, які принесуть нам перевагу над ворогом на полі бою
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив під час візита на Харківщину.
"Зустрівся з керівниками та військовослужбовцями 2-го корпусу Національної гвардії України, 3-ї бригади НГУ, 13-ї бригади НГУ «Хартія», 17-ї Полтавської та 18-ї Словʼянської бригад НГУ, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 12 АК СВ ЗСУ, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка ОК «Схід» СВ ЗСУ, 127-ї окремої важкої механізованої бригади 11 АК ОК «Схід» СВ ЗСУ", – написав у соцмережах Шмигаль.
Голова Міноборони додав, що триває робота над інноваційними підходами до планування та ведення бойових дій, а також технологічними спроможностями підрозділів: "Командування також представило ключові напрямки розвитку бригад: вдосконалення системи управління, підготовку особового складу та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами".
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного
Путін пообіцяв зустрітися із Зеленським найближими тижнями
Про це стало відомо з відповіді речниці Білого дому Керолайн Левітт журналісту на брифінгу.
"Путін пообіцяв зустрітися із Зеленським, провести пряму зустріч, в найближчі тижні?"- запитала репортер у Левітт.
"Так, пообіцяв. Я щойно відповіла на ваше запитання", — сказала Левітт.
Білий дім: Американські війська не будуть на території України
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
"Американські війська не будуть на території України, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації та надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими для забезпечення миру, і він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю та обговорювати ці питання з Україною та Росією", – сказала Левітт на брифінгу.
Російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище на Миколаївщині
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.
За його словами ракета влучила в центрі кладовища та пошкодила багато могил.
"Я говорив із рабином міста Первомайська Леві Перельштейном, зараз там працюють рятувальні служби та фахівці. Найближчим часом можна буде оцінити весь масштаб цього злочину", — написав головний рабин України.
Моше Асман також написав, що це не вперше, коли російські ракети руйнують єврейські цвинтарі.
"Російські ракети не тільки вбивають ні в чому не винних людей, а й не дають спокою померлим! На жаль, це не перший випадок: удари вже припадали по єврейських цвинтарях у Києві, Глухові, Білій Церкві та інших місцях. Навіть Бабин Яр кілька разів зазнавав ударів. Мертві не можуть відповісти чи постояти за себе, але це обовʼязок живих", — сказав Моше Асман.
Армію РФ відкинули на 3 км від адмінмежі Дніпропетровщини
У результаті наступальної операції, яку провів полк "Скала", російська армія відійшла від межі Дніпропетровщини на Новопавлівському напрямку на три кілометри.
Про це йдеться у відео, опублікованому на ютуб-каналі полку.
Операція розпочалася 14 червня 2025 року. Для виконання задачі з відсунення армії РФ на ділянці Котлярівка — Горіхове сформували зведену тактичну групу. Українські військові здійснювали постійний тиск силами штурмових груп, які діяли за супроводу аеророзвідки та за вогневої підтримки артилерії, мінометів і ударних дронів.
"На першому етапі вдалося швидко знищити противника, який зайшов на територію Дніпропетровської області. Після цього групи починають зачистку від противника смуги адмінкордону довжиною близько 2,5 кілометрів. Заведення груп відбувається в двох місцях. Починається обопільний штурм, який триває кілька днів. Групи в районі Горіхового штурмують позицію ворога і мають просуватися вздовж адмінки на північ. Групи в районі Котлярівки — зачистка і просування на схід уздовж лісосмуги. Після виконання задачі на півдні групи взяли під контроль систему окопів в районі Горіхового", — сказано в ролику.
Аеророзвідка ЗСУ виявила та знищила цілі в глибокому тилу росіян. Підсилення українських позицій та евакуація проводилися вночі. Інженерні машини готували проїзд для техніки через рів на адмінмежі. Після того, як було організовано логістичний маршрут, десант зачистив окопи РФ і взяв лісосмугу південніше Котлярівки під контроль.
Служба імміграційного та митного контролю США опублікувала фото депортації українців
Служба імміграційного та митного контролюФедеральна урядова агенція США, яка входить до складу Департаменту внутрішньої безпеки (Department of Homeland Security, DHS) США (Immigration and Customs Enforcement, ICE), яка займається імміграційним контролем, безпекою та розслідуванням порушень законів, виклала у соцмережі Х фото депортації українців.
"Ось фотографії перших моментів українських мігрантів вдома після їхнього депортування зі Сполучених Штатів", – йдеться у підпису.
Фото зроблені вже на українському кордоні. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Державної прикордонної служби.
У Києві та області продовжують знаходити боєприпаси
Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили небезпечні боєприпаси – дві гранати в Ірпені та артилерійський снаряд в Києві. Крім цього, рятувальники звертають увагу на ще одну небезпеку на вулицях після атак РФ. Це кулькові осколкові авіабомби.
Про це розповіли у в Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України та ДСНС Київщини.
В Ірпені Київської області два підозрілих предмети, схожих на боєприпаси, знайшов місцевий чоловік, коли косив траву. Сапери, яких викликали на місце події, встановили, що це осколкові гранати ВОГ-25.
Також у Дарницькому районі Києва комунальники виявили застарілий боєприпас під час ремонту на ділянці трубопроводу. Піротехніки визначили його як артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни.
"Усі небезпечні предмети були вилучені саперами та перевезені на визначений майданчик для подальшого знищення", — йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи у Харкові в будинку який атакували дрони РФ 18 серпня завершені
Аварійно-рятувальні роботи у будинку в Індустріальному районі Харкова, в який вранці 18 серпня влучили російські дрони, завершені. Загинули семеро людей, 24 людини були поранені чи мали гострий шок, двох людей врятували.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
На місці влучання працювали 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.
Від завалів розчищено понад 1500 кв. м внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено близько 500 куб. м будівельного сміття та металевих конструкцій, кажуть у пресслужбі.
Зеленський обговорив із головою Євроради 19-й пакет санкцій проти Росії
Про це президент Володимир Зеленський повідомив на платформі Х.
За його словами, Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Вони дійшли згоди, що важливим здобутком є просування до надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.
Зеленський підкреслив, що ключовим результатом цих переговорів стала підтримка з боку партнерів і хоробрість українців, які відстояли незалежність держави.
Окремо сторони обговорили європейську інтеграцію України. Президент наголосив на необхідності єдності всіх 27 країн-членів ЄС для відкриття переговорних кластерів і подальшого руху України до членства в Євросоюзі.
Путін запропонував зустріч із Зеленським у Москві під час розмови з Трампом, йому відмовили
Путін у телефонній розмові з президентом Трампом 18 серпня запропонував провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським у Москві. Від цього відмовилися й стали обговорювати належні місця для зустрічі. Про це розповів поінформований співрозмовник Суспільного.
Колишньому голові центральної МСЕК та його підлеглим повідомили про підозру в незаконному оформленні інвалідностей
Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та семи членам організованої групи у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Володимира Марунича.
За даними слідства, він систематично видавав акти огляду та довідки про інвалідність громадянам, які не мали на це правових підстав.
"До складу організованої групи входила його заступниця — наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва", — йдеться у повідомлені.
Також слідство встановило, що учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою центральної МСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.
"Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету", — зазначають в Офісі Генпрокурора.
Посадовцям інкримінують організацію та зловживання службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення.
Наразі прокурори вже підготували клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.
Крім того, у межах слідства правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряють громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.
Коаліція охочих зустрінеться з американськими колегами найближчими днями — Даунінґ-стріт
Країни-учасниці Коаліції охочих найближчими днями проведуть зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.
Про це повідомила канцелярія британського прем’єр-міністра Кіра Стармера.
Під час віртуальної зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася 19 серпня, лідери обговорили подальший тиск на лідера Кремля Путіна. Зокрема, йшлося про можливість розширення санкцій, поки Росія не продемонструє готовності до реальних кроків для завершення війни проти України.
Стармер наголосив, що найближчими днями й тижнями планується активна робота над узгодженням подробиць.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість знову оновити інформацію для групи найближчим часом", — заявив британський прем’єр.
Зеленський передав Трампові гольфову ключку від українського ветерана
Під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу гольфову ключку від українського ветерана Костянтина Картавцева з гравіюванням Let's put peace together! ("Встановімо мир разом!"). Президент США записав відео зі словами подяки.
Про це Суспільному повідомили у ветеранській спільноті клубу "Об'єднані гольфом".
"Костя подарував президентові США гольфову ключку з гравіюванням Let's put peace together! Передав цю ключку президент Володимир Зеленський — на прохання Кості. Це подарунок від людини, яка знає справжню ціну миру. Як і всі ті, хто перебуває на фронті сьогодні, він продовжує захищати нашу свободу. Як і ті, хто, на жаль, не встигне побачити кінець цієї страшної війни", — зазначили у спільноті.
Президент США подякував українському ветеранові за ключку і сказав, що гратиме нею у гольф.
"Велика повага до вас, ви неймовірна людина. Продовжуйте грати у гольф і робити багато інших речей. Ваша країна — велика країна, якій ми намагаємося допомогти. І ваш президент тяжко працює, щоб зробити це", — сказав він.
"Війна насправді почалася через НАТО і Крим", — Трамп
Президент США Дональд Трамп прокоментував результати зустрічі з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи у Вашингтоні 18 серпня. Зокрема, він проаналізував першопричини початку війни Росії у 2014 році, зазначивши, що Путін хотів отримати Крим і не допустити вступ України в НАТО. При цьому чинний очільник США звинуватив в окупації півострова тогочасного американського лідера — Барака Обаму.
Про це Дональд Трамп розповів в інтервʼю Fox News.
"Війна насправді почалася через НАТО і Крим — вони (росіяни — ред.) хотіли повернути Крим. Це було зроблено без єдиного пострілу з боку Обами, в рамках, мабуть, найгіршої угоди з нерухомістю, яку я коли-небудь бачив. Тож вони (українці — ред.) віддали велику частину своєї приморської власності, щоб мати мир. Як це спрацювало? Не дуже добре. А Крим — це перлина України, і Обама його віддав. Він вимагав, щоб вони його віддали. Росія прийшла і забрала його, як цукерку у дитини. І це була справді провина Обами", — сказав Трамп.
Дональд Трамп у інтерв’ю припустив, що саме окупація Криму стала причиною конфлікту, який триває між Україною та РФ.
"Народ України був принижений, коли це сталося. Це справді породило багато ненависті, коли вони віддали Крим, а вони не мусили цього робити. Не було зроблено жодного пострілу. Вони (росіяни — ред.) просто захопили найціннішу і найбільшу частину, найпрекраснішу ділянку землі, яку ви коли-небудь бачили. Це дійсно великий проєкт. Я дивлюся на це і кажу: "Чому, в біса, він так з ними вчинив?". Тому існує велика ворожість, і, можливо, це справедливо", — припустив президент США.
Також президент США сказав, що Путін ніколи б не допустив, аби Україна вступила до НАТО.
"А ще вони (українці, — ред.) сказали, що хочуть стати членами НАТО. Ну, обидві ці речі неможливі, тому що, знову ж таки, задовго до Путіна це було заборонено Росією або Радянським Союзом, або як ви там хочете це назвати. Це було неможливо. Росія сказала, що ми не хочемо так званих супротивників або ворогів на нашому кордоні. І все ж вони (українці, — ред.) прийшли і попросили Сполучені Штати включити їх до НАТО. І всі знали, що це неможливо. Це просто не можна зробити", — сказав Трамп.
"Наступні 15 днів критично важливі для роботи над гарантіями безпеки для України" — Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися 18 серпня у Вашингтоні.
Про це він сказав в інтерв'ю французькому мовнику LCI, пише Politico.
"Є вся робота, яку потрібно зробити заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно необхідні для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту", — сказав Макрон.
Зазначається, що у серії інтерв'ю французьким та американським медіа Макрон високо оцінив рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".
"Велика зміна в останні дні полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", — зазначив президент Франції.
За даними видання, що саме передбачає ця гарантія безпеки, поки що незрозуміло, хоча Макрон сказав, що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокативно, а операції із гарантування безпеки в повітрі, на морі та на суші".
Крім того, президент Франції застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. Він також наголосив, що РФ це "дестабілізуюча сила" і "хижак, людожер біля наших дверей".
"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути атакованими знову, а європейці — жити в мирі та безпеці", — сказав Макрон.
В Україну повернули тіла 1000 загиблих
У вівторок, 19 серпня, відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей із РФ. В Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб. Найближчим часом проведуть ідентифікацію та всі необхідні експертизи.
На Вовчанському агрегатному заводі окупанти страчували українських військовополонених — прокуратура
Обвинувальний акт стосовно російського окупанта, який, за даними слідства, вбивав українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі, передали до суду. Раніше йому оголосили підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу.
Про це 18 серпня повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Росіянина обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві такому злочину.
Вигоріли десятки будинків. Лісові пожежі знову охопили окуповану Луганщину — ОВА
У двох громадах на тимчасово окупованій частині Луганської області знову горять ліси. Пожежа охопила площу в понад 20 гектарів та знищили десятки будинків місцевих.
Про це у Facebook повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
За даними ОВА, російська влада не була готова до нових пожеж. Горять ліси у Станично-Луганській та Широківській громадах.
"Спочатку полум’я охопило 20 гектарів лісової підстилки. Проте через вітер та відсутність достатньої кількості рятувальників та техніки воно почало поширюватися на населені пункти поруч. Станом на учорашній вечір вигоріли десятки домогосподарств", — написав начальник ОВА.
У громадах на окупованій Луганщині, де вирує лісова пожежа, знеструмлені декілька сіл та селищ, також там немає інтернету та мобільного зв'язку.
Російські війська атакували вісім прикордонних сіл Чернігівщини
Армія РФ протягом доби 18 серпня атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Прикордонники зафіксували 39 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- два вибухи (приходи, ймовірно, КАБ) по селу Полюшкино;
- один вибух (прихід, ймовірно, КАБ) по селу Карабани;
- два вибухи (приходи, ймовірно, FPV дрони) в районі села Красний Хутір.
Семенівська громада:
- п'ять вибухів (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) та вісім вибухів (прихід, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА) по селу Заріччя;
- чотири вибухи (приходи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА із запалювальною сумішшю) по селу Тимоновичі;
- 10 вибухів (приходи, ймовірно, скиди вибухового пристрою з БпЛА із запалювальною сумішшю) по селу Баранівка;
- чотири вибухи (приходи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА) по селу Миколаївка.
Сновська громада:
- два вибухи (приходи, ймовірно, FPV дрони) та один вибух (прихід, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА) по селу Гута-Студенецька.
Ішіба: Японія розгляне свою роль у гарантіях безпеки, наданих Україні
Японія розгляне, яку роль вона відіграватиме в наданні гарантій безпеки Україні з огляду на правові обмеження та можливості країни.
Про це прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив у вівторок, 19 серпня, повідомляють Kyodo News.
Ішіба сказав про це після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив американському телеканалу, що Японія є однією з близько 30 країн, які співпрацюють у пошуку шляхів потенційного надання гарантій безпеки Україні для стримування будь-якої майбутньої російської агресії.
“Ми будемо виконувати свою роль належним чином, розглядаючи, що ми можемо і повинні робити в межах нашої правової бази та можливостей”, — сказав Ішіба журналістам у своєму офісі.
"На даний момент ми не можемо сказати конкретно, що ми будемо робити", — додав він.
Конституція Японії, яка відмовляється від війни, дозволяє застосування сили лише для самооборони, накладаючи обмеження на дії країни за кордоном. Сили самооборони Японії беруть участь у миротворчих місіях та операціях з боротьби з піратством за кордоном, нагадують Kyodo News.
Ввечері 18 серпня РФ завдала авіаудару по Руській Лозовій: постраждали троє жінок
Руська Лозова Дергачівської громади на Харківщині опинилася під авіаційним ударом близько 23:15 18 серпня. Двоє жінок дістали поранень, ще одна — гостру реакцію на стрес.
Про це повідомили в облпрокуратурі.
"Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Триває консервація пошкоджених будинків, повідомив Суспільному речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.
"Там працюють представники нашого гуманітарного центру плюс волонтерські організації. З приводу пошкоджень критичної інфраструктури інформації немає. Проблем зі світлом у людей немає. За попередніми даними, які є на цей час, два влучання в приватний сектор", — розповів Кулік.
Повітряні Сили: ППО знешкодила 236 повітряних цілей, є влучання на 16 локаціях
У ніч проти 19 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 230 з 270 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, а також 2 балістичні ракети Іскандер-М та 4 крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 19 серпня.
За даними Повітряних Сил,у ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) військо РФ атакувало 280-ма засобами повітряного нападу:
- 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;
- 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької обл. – РФ, ТОТ Криму;
- 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 236 повітряних цілей:
- 230 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 4 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Вранці 19 серпня Чернігівщину атакували безпілотники РФ — начальник ОВА Чаус
Вранці 19 серпня Чернігівщину атакували безпілотники РФ. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, є ураження інфраструктури, а у частині населених пунктів є проблеми з електропостачанням.
"Енергетики та рятувальники вже працюють над його відновленням".
За попередньою інформацією Оперативного командування "Північ", проблеми з електропостачанням в області через удари БпЛА типу "шахед".
Нагадаємо, що зранку 19 серпня у Ніжині на Чернігівщині частково відсутнє електропостачання та працюють генератори. Без світла приблизно половина міста, каже міський голова Олександр Кодола.
Армія РФ атакувала 31 населений пункт на Сумщині. Є пошкодження
З ранку 18 серпня до ранку 19 серпня російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 31 населеному пункті Сумської області. Влучання зафіксовані у 7 громадах.
Про це повідомила Сумська ОВА.
У Сумській громаді через удар БпЛА постраждала 62-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівку, приватні житлові будинки;
- у Кириківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Вільшанській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді через 2 удари БпЛА у ніч на 18 серпня пошкоджено 2 приватних будинки, один багатоквартирний будинок, господарчу споруду.
Військові РФ ударили по Піщанському старостаті на Сумщині: поранена жінка
Вночі на 19 серпня російський БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі.
“Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби“, — написав Григоров.
У поліції Сумщини Суспільному уточнили що поранена дістала 62-річна жінка.
"У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації", — повідомив Олег Григоров.
За минулу добу армія РФ обстріляла із різних видів зброї 32 населені пункти Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.
"Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 3 багатоповерхівки, 4 тролейбуси, автобус", — написали в поліції Сумщини.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Військо РФ завдало 15 авіаційних ударів, скинуло 18 керованих бомб, здійснило 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ десять разів штурмувало позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.
На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.
На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, росіяни чотири рази атакував позиції українських військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій армії РФ у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.
На Новопавлівському напрямку військо РФ 29 разів атакувало українські позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби військо РФ штурмових дій не проводило.
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили дві атаки росіян поблизу Кам’янського та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, військо РФ намагалося просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
Генштаб: за добу на фронті 186 бойових зіткнень, РФ втратила 890 військових
На фронті за добу, 18 серпня, зафіксовано 186 бойових зіткнень. Росія за добу втратила на війні в Україні 890 військових.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у своєму зведенні щодо російського вторгнення
станом на 08:00 19 серпня.
За уточненою інформацією, минулої доби військо РФ завдало по території України два ракетні та 78 авіаційних ударів, застосувало чотири ракети та скинуло 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучило для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснило 5 350 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.
Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління війська РФ.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів”, — повідомили у Генштабі ЗСУ.
Російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині упродовж доби поранені шестеро людей. Армія РФ атакувала 35 населених пунктів області.
Про це у Facebook вранці 19 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зафіксовані влучання по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 22 приватні будинки, автобус та автомобілі, йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, під ударами перебували Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Берегове, Надіївка, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Одрадокам'янка, Бургунка, Миколаївка, Ольгівка, Новорайськ, Осокорівка, Дудчани, Милове, Саблуківка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та Херсон.
Армія РФ атакувала Слов'янськ двома "Іскандерами": є поранена
Ввечері минулої доби, 18 серпня, російські війська обстріляли двома ракетами місто Слов'янськ на Донеччині. Відомо про одну поранену людину.
Про це на сторінці у Facebook повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Окупанти вдарили по місту близько 21:00 двома ракетами "Іскандер-М" та влучили у промислову зону в мікрорайоні Лісний. Поранена одна жінка.
"Наразі вона знаходиться у лікарні. Їй надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", — розповів начальник МВА.
Зеленський: "Важливо, що США дають чіткий сигнал, що будуть серед країн, які допомагатимуть із гарантіями безпеки"
За словами президента України Володимира Зеленського, ключовою темою обговорення під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні були гарантії безпеки для України. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Важливо, що Сполучені Штати Америки дають чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок уперед”, – сказав Зеленський.
Поранений через обстріли, збиті дрони: як минула ніч проти 19 серпня на Дніпропетровщині
У ніч проти 19 серпня російське військо атакувало два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Синельниківський. В області працювала протиповітряна оборона. Внаслідок ударів РФ поранено людину. Сталися кілька займань.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
На Нікопольщині під ударами FPV-дронів та артилерії перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Поранено чоловіка. Його госпіталізували.
У районі виникла пожежа. Знищені парник і господарська споруда. Ще одна – пошкоджена. Зачепило також багатоквартирний та приватний будинки, авто.
На Синельниківщині війська РФ вдарили по Васильківській громаді безпілотниками. Зайнялася будівля навчального закладу.
Вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною сім російських БпЛА, зазначив Лисак.
Стало відомо, якими подарунками обмінялися Зеленський і Трамп
Президент України Володимир Зеленський подарував президенту США Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський розповів, що молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для воїна частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.
Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.
Зеленський: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з Росією на рівні лідерів.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє пресслужба глави держави.
“Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч”, — сказав Зеленський.
Він додав, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.
Упродовж доби армія РФ завдала 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області: є загиблі
Упродовж минулої доби, 18 серпня, російські військові обстріляли тринадцять населених пунктів Запорізької області. Троє людей загинуло, ще 33 людини дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю.
Про це сьогодні, 19 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
18 серпня армія РФ завдала два удари по Запоріжжю, попередньо ракетами типу "Іскандер". Ракети поцілили по торгівельному ряду та об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 33 людини дістали поранень. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, магазини, маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.
Загалом військові РФ завдали 441 удар:
- чотири авіаційних — по Новоданилівці, Малій Токмачці та Малинівці;
- два ракетних — по Запоріжжю;
- 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) — атакували Біленьке, Веселянку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне;
- два рази із РСЗВ обстріляли Плавні, Преображенку;
- 121 артудар завдали по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 54 повідомлення про руйнування квартир, будинків, об'єктів інфраструктури та авто", — йдеться в повідомленні.
Макрон та Стармер про гарантії безпеки України
Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявили, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над змістом гарантій безпеки для України. Про це повідомляє CNN.
Одним із ключових результатів стала угода для 30 країн, яких оголосили "Коаліцією охочих", щодо роботи над гарантіями безпеки для України та початку скоординованих зусиль зі США.
"Ми домовилися щодо кількох важливих пунктів, які не були такими чіткими кілька днів чи тижнів тому", – сказав Макрон, додавши, що "першим і найважливішим" було зобов’язання США продовжувати розробляти плани безпеки.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що під час сьогоднішніх зустрічей на високому рівні в Білому домі було досягнуто "реального прогресу", зазначивши, що вони призвели до суттєвих результатів щодо гарантій безпеки.
Європейські лідери "скоординували" рішення щодо дзвінка Путіну
Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що європейські лідери погодилися, що американський лідер Дональд Трамп мав повідомити російському очільнику Володимиру Путіну про рішення, прийняте під час зустрічі в Білому домі. Про це він розповів у коментарі CNN.
"Це було скоординовано", – сказав він про рішення попросити Трампа зателефонувати Путіну.
Стубб сказав, що однією з їхніх цілей було запропонувати двосторонню зустріч між Путіним та Зеленським, на що, за його словами, Путін погодився. Він не надав подробиць про те, що сказали Трамп і Путін під час своєї розмови.
Трамп готовий допомагати з обміном "всіх на всіх"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп погоджується допомагати обміну полонених "всіх на всіх". Йдеться про військових, цивільних, політвʼязнів та журналістів. Про це він розповів під час брифінгу біля Білого Дому.
За словами президента, лідери домовилися над цим працювати. Він також повідомив про розмову щодо питання повернення українських дітей.
"Перша леді і команда Сполучених Штатів розуміють, що будуть підключатись до такого важливого, болючого й дуже складного питання, як повернути українських дітей", — зазначив Зеленський.
Зеленський про угоду щодо озброєння та гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію Financial Times про угоду про закупівлю зброї. Він назвав пакет з пропозиціями на суму 90 мільярдів доларів частиною гарантій безпеки. Про це він повідомив під час брифінгу біля Білого Дому.
Зеленський розповів, що це буде фінансування внутрішнього виробництва дронів, щоб українські компанії мали гроші на виробництво. Президент пояснив, що це пакет американської зброї, яку Україна не виробляє, туди входять літаки та системи ППО.
Також він зазначив, що має домовленість з президентом США про закупівлю українських дронів після відкриття експорту.
Зеленський готовий зустрітись з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з очільником Кремля Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, РФ почне висувати низку інших умов. Про це він повідомив під час брифінгу біля Білого Дому. "Питання територій — це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", — додав Зеленський.
Зеленський підкреслив, що саме російська сторона запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім — тристоронню за участі США. За його словами, Україна готова до цього. Деталей наразі немає.
Мерц: зустріч Зеленського та Путіна має відбутись протягом двох тижнів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського таочільника Росії Володимира Путіна має відбутись протягом двох тижнів, однак він "не певен, що в Путіна стане сміливості". Про це повідомляє Reuters.
Трамп оголосив про підготовку зустрічі між Путіним та Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що після дзвінка до російського очільника він почав організацію зустрічі між правителем Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
"На завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч між двома президентами, а також мною", — написав він.
Відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна
Президент США Дональд Трамп здійснив телефоний дзвінок очільнику Росії Володимиру Путіну. Американський лідер поінформував про перебіг переговорів із Зеленським та лідерами європейських країн. Про це повідомляє "РИА Новости".
Телефонна розмова відбулася півгодини тому, заявив помічник російського лідера Юрій Ушаков. Лідери висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України та обговорили ідею підвищення рівня представників України та Росії на перемовинах.
У Білому домі відновилися перемовини
Після перерви перемовини відновилися в Овальному кабінеті лише за участю лідерів, повідомив нам речник Зеленського Никифоров.