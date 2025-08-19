Перейти до основного змісту
Імміграційна служба США заявила про депортацію українців; ДПСУ не фіксує масових повернень українців із США
Імміграційна та митна служба США (ICE) заявила про депортацію громадян України. Їх привезли на кордон з Україною. Державна прикордонна служба заявила, що не фіксує масових повернень українців із США.

Про це ICE повідомили у соцмережі X.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні ICE.

У липні президент США Трамп заявив журналістам, що схильний дозволити українцям залишатися в країні до кінця війни. "У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", – сказав він.

ДОПОВНЕНО 20:55

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному повідомив, що Держприкордонна служба "не фіксує" масових повернень українців із США через депортацію.

"Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення. Депортувати, як я вже зазначав, можуть і за порушення міграційного законодавства і за інші правопорушення під час перебування в різних країнах", — сказав Андрій Демченко.

Він також заявив, що країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження під час транзитного перевезення. ICE опублікували фото з депортації українців на кордоні з Україною у невказаному місці.

"До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони", — повідомив речник ДПСУ.

Андрій Демченко додав, що громадяни України в жодному разі не можуть бути обмежені у конституційному праві повернутися в Україну.

