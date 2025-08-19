США не відправлять своїх військових до України в рамках гарантій безпеки після можливого припинення російсько-української війни. США можуть надати країнам Європи засоби для їхніх військ, які можуть перебувати в Україні.

Про це повідомила речниця адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт на брифінгу 19 серпня.

"Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими для забезпечення миру, і він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю та обговорювати ці питання з Україною та Росією", — сказала Керолайн Левітт.

Також речниця Білого дому заявила, що президент Трамп "розуміє важливість" довгострокових гарантій безпеки для України.

"Президент (Трамп — ред.) у постійному контакті з нашими союзниками в Європі та НАТО. Він говорить з обома сторонами цієї війни. Він говорить з ними про те, як забезпечити довготривалий мир", — сказала Керолайн Левітт.

На запитання про те, чи потрібне залучення Конгресу США до мирного процесу та завершення російсько-української війни, Керолайн Левітт не відповіла.

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.