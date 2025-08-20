Рада ухвалила зміни до бюджету на 40 мільярдів гривень

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 40 мільярдів гривень.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Роксолана Підласа.

За зміни до бюджету проголосували 229 народних депутатів.

Видатки збільшують на невійськові потреби, а саме:

25,5 мільярдів гривень на поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 мільярдів гривень можуть бути спрямовані для Укрзалізниці;

4,3 мільярда гривень для Мінцифри на закупівлю дронів та розвитку defence tech;

4,6 мільярда гривень на харчування школярів початкових класів в усіх областях, серед них для школярів з 5 по 11 клас на прифронтових територіях;

3,2 мільярда гривень на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 мільярда гривень на субвенцію місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 мільярда гривень на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами);

та 1 мільярд гривень на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Ці додаткові видатки збалансовано коштом скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", — написала Ярослава Підласа.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що скорочень по лінії уряду, які обіцяла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, у змінах до бюджету немає.