18 серпня очільник Росії Володимир Путін під час розмови з президентом США Трампом запропонував Москву як місце для двосторонньої зустрічі з президентом України Зеленським. Путіну відмовили лідери країн Європи, які були присутні у Вашингтоні на зустрічі.

Про це Суспільному повідомило джерело, обізнане з ходом розмови.

За словами співрозмовника, президент США Дональд Трамп передав пропозицію очільника Росії Путіна лідерам країн Європи та президенту України Зеленському, які брали участь у спільній зустрічі у Білому Домі. Від ідеї Путіна відмовилися й стали обговорювати належні місця для зустрічі.

Інші варіанти для проведення двосторонньої зустрічі поки не відомі.

19 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що зараз працює над зустріччю Зеленського та Путіна, та приєднається до них після того, як пройде двостороння зустріч між президентом України та очільником РФ.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.