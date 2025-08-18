Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час зустрічі в Білому домі президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів питання зміни українських кордонів не порушували.

Про це генеральний секретар розповів у коментарі телеканалу Fox News.

Під час ефіру ведуча поцікавилася, чи існують території, від яких Україна за жодних умов не відмовиться. У відповідь Рютте зазначив, що це питання на зустрічі не порушували.

"Цього сьогодні не обговорювали, адже всім, включно з президентом [Трампом], зрозуміло: коли мова йде про територію, саме президент України [Зеленський] має вести такі перемовини на тристоронній зустрічі, а, можливо, й пізніше з Путіним", — підкреслив він.

За його словами, учасники зустрічі дійшли висновку, що розмова про територіальні питання можлива лише за наявності гарантій безпеки. Кожна країна Коаліції охочих повинна домовитися, що саме означатимуть ці гарантії.

Рютте також назвав участь США у виробленні таких гарантій "проривом", додавши, що рівень їхнього залучення ще має бути визначений.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбулася зустріч між Трампом та Зеленським. Також на зустрічі були європейські лідери. Український президент назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував лідеру Кремля та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.