Європейські акції зростають після зустрічі лідерів у Білому домі

Європейські акції 19 серпня продемонстрували незначне зростання на тлі очікувань можливої мирної угоди між Україною та Росією після зустрічі у Білому домі за участі Трампа, Зеленського та європейських лідерів.

Про це повідомляє Reuters.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 станом на 07:08 за Гринвічем піднявся на 0,1%. Більшість ключових регіональних бірж залишалися в плюсі.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон допоможе гарантувати безпеку України в межах мирної угоди, яка має зупинити війну з Росією. Водночас масштаби цієї підтримки залишаються невизначеними.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися протягом двох тижнів. Після цього Трамп планує провести тристоронню зустріч для запуску мирних переговорів.

Тим часом акції оборонних компаній на індексі SXPARO знизилися на 0,7% через зменшення попиту на військові активи на тлі очікувань деескалації. Цінні папери Renk Group, Rheinmetall та Hensoldt подешевшали на 1,9–3,2%.

Акції Merck знизилися після того, як Barclays понизив рейтинг компанії з "надмірно вагомого" до "рівноважного".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбулася зустріч між Трампом та Зеленським. Також на зустрічі були європейські лідери. Український президент назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував лідеру Кремля та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.