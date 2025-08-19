"Україна отримає багато землі" — Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи у Вашингтоні 18 серпня. Трамп заявив, що європейці "готові відправити" війська в Україну, а Україна "отримає багато землі" у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

Про це Дональд Трамп розповів в інтервʼю Fox News.

За словами президента США, завершення війни для України буде вигідним тому, що "Україна поверне собі життя".

"Їхніх людей перестануть вбивати й вони отримають багато землі. Росія — потужна військова держава, знаєте, подобається це людям чи ні. Це набагато більша держава. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас", — так відповів Дональд Трамп на питання про "обмін територіями" від Fox News.

Також Трамп заявив, що "79% території" Луганської та Донецької областей "належить і контролюється Росією". "Вони розуміють, що це означає", — прокоментував президент США питання тимчасово окупованих територій України Росією.

Також Дональд Трамп заявив, що Україна "не буде частиною НАТО", але європейські країни як Франція та Німеччина хочуть надіслати власних військових до України як гарантію безпеки.

"Коли справа доходить до безпеки, вони готові відправити людей на місця. Ми готові допомогти їм з озброєнням, тому що ні в кого немає такого, як у нас. І протягом дуже тривалого періоду, я не думаю, що виникнуть проблеми. Але буде якась форма безпеки. Це не може бути НАТО, бо це було щось, що ніколи, ніколи не станеться", — сказав Трамп.

Також президент Трамп назвав Україну "буфером" між Європою та Росією, та заявив, що "все було добре, поки (експрезидент — ред.) Байден не втрутився". Він наголосив, що США не надсилатимуть власних військових до України як гарантію безпеки.

Президент США також закликав президента України Зеленського "проявити гнучкість". Так він прокоментував потенційну зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним у майбутньому.

"У них мають бути якісь стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", — сказав Трамп.

Він також заявив, що зараз працює над зустріччю Зеленського та Путіна, та приєднається до них після того, як пройде двостороння зустріч між президентом України та очільником РФ.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.