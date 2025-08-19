Трамп оголосив про початок підготовки зустрічі між Путіним та Зеленським, Зеленський заявив про домовленість щодо озброєння та гарантій безпеки, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Росії — Суспільне підготувало головні новини станом на ранок 19 серпня.

Зустріч між Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що після дзвінка до російського очільника він почав організовувати зустріч між правителем Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"На завершення зустрічей я зателефонував Путіну та почав готуватися до зустрічі між Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше", — написав він.

За словами Трампа, після цієї зустрічі буде тристороння зустріч між ним, Зеленським і Путіним.

Контекст: 18 серпня під час зустрічі Трампа та Зеленського разом з європейськими лідерами президент США зателефонував очільнику Росії. Згодом він заявив про підготовку зустрічі.

Зеленський про озброєння та гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив про пакет із пропозиціями на суму $90 млрд, що є частиною гарантій безпеки. Про це він повідомив під час брифінгу біля Білого дому.

За словами Зеленського, першою частиною гарантій безпеки для України є власна армія, яка складається з війська та заробітних плат. У зв'язку з цим він наголосив на необхідності фінансування, розраховуючи на підтримку європейських партнерів.

Другою частиною гарантій безпеки є пакет американської зброї, яку Україна не виробляє. Зеленський зазначив, що це, зокрема, літаки та системи ППО.

"Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Третя частина — це наше виробництво дронів", — сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що це буде фінансування виробництва дронів, аби українські компанії мали гроші на виробництво. Також він зазначив, що має домовленість із президентом США про закупівлю українських дронів після відкриття експорту.

Контекст: 18 серпня відбулася зустріч між президентом США Трампом та президентом України Зеленським, також до них долучилися європейські лідери. Вони обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів із Путіним.

Зеленський та Путін мають зустрітися за два тижні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна має відбутися протягом двох тижнів, однак він "не певен, що в Путіна стане сміливості". Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Мерц виступив одразу після завершення переговорів із Трампом у Білому домі. За його словами, переговори європейських лідерів з президентами України та США "не лише виправдали очікування, а й перевершили їх".

Що відомо: Під час зустрічі 18 серпня у Білому домі європейські лідери "скоординували" рішення щодо дзвінка Трампа до Путіна. Президент Фінляндії сказав, що однією з цілей було запропонувати двосторонню зустріч Україна — Росія, на що, за його словами, очільник Кремля погодився.

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію РФ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України заявив, що дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Росії, чим зупинили роботу російського нафтопроводу "Дружба". Про це повідомив у Facebook Роберт "Мадяр" Бровді.

"Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС. Нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" (Тамбовська область, рф) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ", — написав Мадяр.

Що відомо: Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни. Угорський дипломат не уточнив, про який саме нафтопровід йдеться.