Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборонуПринцип колективної оборони закріплено у Статті 5 Північноатлантичного договору. Він полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. У разі застосування відповідної статті, члени НАТО можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне, відповідно до обставин. НАТО.
Про це пише ERR.
"Президент Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у гарантії безпеки України. З точки зору Естонії, це питання також має бути головною темою на зустрічі (Володимира Зеленського і Дональда Трампа – ред.) у Вашингтоні. Навіть якщо членство України в НАТО вимагає часу, пропоновані гарантії безпеки мають бути максимально наближеними до Статті 5", — сказав Міхал.
За його словами, Європа повинна бути готова взяти на себе провідну роль.
"Тільки діючи самостійно, ми можемо сподіватися переконати американців зробити те ж саме. Естонія заявила про свій конкретний внесок у Коаліцію охочих. Крім того, з точки зору Естонії, майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО є найкращою довгостроковою гарантією, яку ми можемо запропонувати", — додав прем'єр-міністр Естонії.
Крім того, після відеоконференції Коаліції охочих, яка відбулася 17 серпня, Міхал підтвердив, що ніхто не довіряє очільнику Кремля Володимиру Путіну і що "тиск на агресора триватиме".
"Підтримка України непохитна. Вкрай важливо досягти безумовного припинення вогню — Україна не може вести переговори під дощем бомб", — сказав він.
Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС: що відомо
Раніше Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.
Вранці 18 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Згідно з розкладом, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС — о 22:00.
Як відомо, до зустрічі приєднаються президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, генсек НАТО Рютте, канцлер Німеччини Мерц, прем’єрка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.