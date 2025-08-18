Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО.

Про це пише ERR.

"Президент Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок у гарантії безпеки України. З точки зору Естонії, це питання також має бути головною темою на зустрічі (Володимира Зеленського і Дональда Трампа – ред.) у Вашингтоні. Навіть якщо членство України в НАТО вимагає часу, пропоновані гарантії безпеки мають бути максимально наближеними до Статті 5", — сказав Міхал.

За його словами, Європа повинна бути готова взяти на себе провідну роль.

"Тільки діючи самостійно, ми можемо сподіватися переконати американців зробити те ж саме. Естонія заявила про свій конкретний внесок у Коаліцію охочих. Крім того, з точки зору Естонії, майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО є найкращою довгостроковою гарантією, яку ми можемо запропонувати", — додав прем'єр-міністр Естонії.

Крім того, після відеоконференції Коаліції охочих, яка відбулася 17 серпня, Міхал підтвердив, що ніхто не довіряє очільнику Кремля Володимиру Путіну і що "тиск на агресора триватиме".

"Підтримка України непохитна. Вкрай важливо досягти безумовного припинення вогню — Україна не може вести переговори під дощем бомб", — сказав він.

Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС: що відомо

Раніше Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.

Вранці 18 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Згідно з розкладом, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС — о 22:00.

Як відомо, до зустрічі приєднаються президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, генсек НАТО Рютте, канцлер Німеччини Мерц, прем’єрка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.