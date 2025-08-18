Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це він повідомив у Telegram.

"Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами", — написав Зеленський.

Він подякував за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів — "швидко та надійно" завершити війну

"І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу", — зазначив президент.

Зеленський навів приклади минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.

Раніше повідомлялося, що до зустрічі Зеленського з Трампом приєднаються також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

17 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що приєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі.

У пресслужбі НАТО Суспільному повідомили, що участь у зустріч Зеленського з Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні також візьме Генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. Із російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі одразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.

Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.