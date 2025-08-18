Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС: опубліковано розклад

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 18 серпня, проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європейського Союзу.

Про це свідчить розклад президента США, оприлюднений на Roll Call.

Згідно з розкладом, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС — о 22:00.

Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.

Як відомо, до зустрічі приєднаються президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, генсек НАТО Рютте, канцлер Німеччини Мерц, прем’єрка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.